L’assenza di Belen Rodriguez dalla docu-serie Netflix

L’assenza di Belen Rodriguez dalla docu-serie Netflix Io sono notizia, incentrata su Fabrizio Corona, è uno degli elementi che hanno colpito di più chi ha seguito il racconto. In un articolo su MowMag la giornalista Grazia Sambruna cita proprie fonti rivelando che alla showgirl argentina non sarebbe stato consentito di partecipare al progetto, e a seguire ipotizza che la decisione non sia stata una scelta autonoma ma il risultato di un veto esterno. Nel suo articolo su MowMag, Sambruna spiega che a suo dire l’ipotesi di un rifiuto volontario da parte di Belen appare poco credibile. La giornalista osserva che, dal punto di vista professionale, la Rodriguez avrebbe tutto l’interesse a comparire in un prodotto Netflix di grande visibilità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Le è stato impedito”: perché Belen non appare nella docu-serie su Corona

