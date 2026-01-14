Nella puntata del 15 gennaio di una nota soap spagnola, Curro si confida con Don Lorenzo, rischiando tutto per scoprire la verità sulla morte di Jana. Con poche speranze di trovare nuovi indizi, il personaggio decide di affrontare la situazione direttamente, mettendo in gioco tutto per ottenere chiarimenti. Ecco cosa aspettarsi in un episodio che promette sviluppi significativi nella storyline.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: senza più piste per scagionare Cruz, Curro compie una mossa estrema e parla con Don Lorenzo per arrivare alla verità sulla morte di Jana. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Convinta di fare la cosa giusta, Martina insiste affinché Catalina incontri Adriano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 gennaio: Curro si confida con Don Lorenzo e rischia tutto

