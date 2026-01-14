Inchiesta sui Labubu | lavoro minorile e contratti in bianco dietro i pupazzi più desiderati del mondo

L'inchiesta sui Labubu approfondisce le condizioni di produzione di questi pupazzi, tra lavoro minorile e contratti irregolari. Nonostante la loro popolarità tra giovani e adulti, sorgono dubbi sulla filiera e sulle modalità di realizzazione. Una riflessione necessaria per comprendere meglio l’impatto sociale di un oggetto così diffuso e amato.

Orecchie a punta, occhi enormi e un ghigno inquietante. I Labubu, "brutti ma carini" non sono semplici pelouche o bambole, ma sono ormai un must to have, per bambini ma soprattutto per giovani e adulti. Appesi alle borse delle star, protagonisti di milioni di video sui social e oggetto del desiderio tanto da accettare file interminabili per averne uno, originale. Ma ora qualcosa "scricchiola". Secondo una denuncia dell'ong China Labor Watch, rilanciata dal Guardian, parte di questo successo poggerebbe su lavoro minorile, contratti in bianco e ritmi di produzione illegali nelle fabbriche cinesi che riforniscono Pop Mart, che li vende.

Dipendenti minorenni e oltre 100 ore di lavoro al mese: cosa c'è dietro la produzione dei Labubu nella fabbriche cinesi - L'organizzazione per i diritti dei lavoratori China Labor Watch (Clw) denuncia presunte pratiche di sfruttamento nella catena di produzione dei celebri giocattoli della società cinese Pop Mart ... today.it

Contratti in bianco, ritmi folli e lavoro minorile, lo scandalo della fabbrica dei Labubu in Cina. L’azienda: «Verificheremo» - Dietro lo orecchie a punta e i denti aguzzi dei Labubu, i peluche che hanno dominato il mercato globale dei giocattoli nel 2025, si nasconde una filiera produttiva fatta di dipendenti minorenni e cond ... msn.com

Un’inchiesta di China Labor Watch denuncia gravi violazioni dei diritti nella produzione dei Labubu, piccoli mostri peluche che hanno conquistato il mondo. Dietro il fenomeno pop si nascondono contratti in bianco, turni estenuanti e giovanissimi impiegati facebook

