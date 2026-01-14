Incendio nella notte a Montecalvo in Foglia | casolare devastato dalle fiamme

Nella notte a Montecalvo in Foglia, un incendio ha interessato un casolare, causando la perdita di parte dell'edificio e del garage. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere i danni, anche se l'immobile è stato dichiarato inagibile. L'episodio si è verificato poco dopo le 23, e al momento sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.

Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino), 14 gennaio 2026 – Un incendio scoppiato poco dopo le 23 ha divorato il garage e gran parte di un’abitazione, rendendola di fatto inutilizzabile. Un intervento complesso, durato ore, con più squadre dei Vigili del fuoco e mezzi speciali. Per fortuna, nessun ferito. È stata una notte di paura a Montecalvo in Foglia dove un incendio ha colpito un casolare mettendo in ginocchio l’edificio e costringendo a un massiccio dispiegamento di soccorsi. L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando le prime squadre sono arrivate sul posto, le fiamme avevano già avvolto il garage e si stavano estendendo a gran parte dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella notte a Montecalvo in Foglia: casolare devastato dalle fiamme Leggi anche: Incendio nella notte, due auto divorate dalle fiamme Leggi anche: Incendio nella notte: chiosco ambulante distrutto dalle fiamme La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Montecalvo in Foglia: incendio casolare. Abitazione inagibile - Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Urbino e Macerata Feltria. msn.com

