Hugh Jackman conferma il suo talento nel musical anche in Song Sung Blue. Con una carriera ricca di esperienze teatrali, ha dimostrato di avere il musical nel sangue. La sua prima esperienza sul palco risale a La bella e la bestia, un ruolo che ha segnato l'inizio di un percorso artistico dedicato al canto e alla danza.

Hugh Jackman ha dato molto al musical. «Il primo spettacolo teatrale a cui ho partecipato cantando e ballando è stato La bella e la bestia », ha ricordato l'attore. Nessuno colleziona figuracce sul palco come Gaston. Era il 1996 e la futura superstar del grande schermo era ancora agli esordi: appena diplomato alla Western Australian Academy of Performing Arts, reduce da qualche ruolo minore in televisione, e pronto a calcare le scene nella sua Melbourne natale. Il suo fisico imponente lo rendeva il candidato perfetto per quella produzione locale targata Disney. «Gastón indossa calzamaglia rossa, stivali alla caviglia ed è un ruolo molto impegnativo dal punto di vista fisico», ha poi raccontato Hugh Jackman nel 2011. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Song Sung Blue Hugh Jackman dimostra ancora una volta che ha il musical nel sangue

Leggi anche: Kate Hudson e Hugh Jackman in ?Song sung blue?, il sogno americano in musica: «Noi, due vite e una sola voce»

Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Song Sung Blue - Una melodia d’amore, esce il film con Kate Hudson e Hugh Jackman: trama; Song Sung Blue, recensione: un'ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico; Song Sung Blue, il film con Hugh Jackman e Kate Hudson va dove gli altri biopic musicali non osano; Song Sung Blue - Una melodia d'amore.

Hugh Jackman e Kate Hudson: "Non esiste una data di scadenza per i sogni" - I due attori raccontano all'Adnkronos il film 'Song Sung Blue' che li vede protagonisti. adnkronos.com