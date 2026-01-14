In Song Sung Blue Hugh Jackman dimostra ancora una volta che ha il musical nel sangue
Hugh Jackman conferma il suo talento nel musical anche in Song Sung Blue. Con una carriera ricca di esperienze teatrali, ha dimostrato di avere il musical nel sangue. La sua prima esperienza sul palco risale a La bella e la bestia, un ruolo che ha segnato l'inizio di un percorso artistico dedicato al canto e alla danza.
Hugh Jackman ha dato molto al musical. «Il primo spettacolo teatrale a cui ho partecipato cantando e ballando è stato La bella e la bestia », ha ricordato l'attore. Nessuno colleziona figuracce sul palco come Gaston. Era il 1996 e la futura superstar del grande schermo era ancora agli esordi: appena diplomato alla Western Australian Academy of Performing Arts, reduce da qualche ruolo minore in televisione, e pronto a calcare le scene nella sua Melbourne natale. Il suo fisico imponente lo rendeva il candidato perfetto per quella produzione locale targata Disney. «Gastón indossa calzamaglia rossa, stivali alla caviglia ed è un ruolo molto impegnativo dal punto di vista fisico», ha poi raccontato Hugh Jackman nel 2011. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
