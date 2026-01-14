Il tariffario della guerra ibrida di Putin | graffiti a pochi dollari telecamere a 400 omicidi a 10mila
Il conflitto russo si manifesta anche attraverso forme di guerra ibrida, che coinvolgono strumenti digitali e operazioni di basso profilo. Dal pagamento di graffiti a pochi dollari all’acquisto di telecamere a circa 400 euro, fino a incarichi di omicidio valutati intorno ai 10mila euro, questa dimensione sotterranea si svolge tramite bonifici in criptovalute, chat criptate e attività occasionali, rappresentando un aspetto meno visibile ma significativo del conflitto.
C’è un aspetto della guerra russa che non passa dai carri armati né dai missili, ma da bonifici in criptovalute, chat criptate e piccoli incarichi pagati come lavoretti occasionali. Un graffito ostile all’Ucraina per pochi dollari. Una telecamera piazzata lungo una rotta logistica per 400. Un sabotaggio serio, o un omicidio mirato, per diecimila dollari. È il listino prezzi della guerra ibrida di Vladimir Putin, ricostruito nero su bianco da u n rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), uno dei più autorevoli centri di analisi strategica europei. Il documento, intitolato Responding to Russian Sabotage Financin g, descrive un sistema strutturato e sorprendentemente economico, fondato sull’uso di “agenti usa e getta ” reclutati online per singole operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
