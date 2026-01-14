Il Comune accelera sulla Ztl a Bari Vecchia come sarà il piano | varchi e zone parcheggi

Il Comune di Bari annuncia l'imminente attivazione completa della Zona a Traffico Limitato a Bari Vecchia. Il piano prevede l'installazione di nuovi varchi e l'organizzazione di zone parcheggio dedicate, con l'obiettivo di migliorare la mobilità e la qualità dell'ambiente nel centro storico. Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli operativi e le modalità di accesso, per garantire una gestione efficace della zona.

Ztl a Bari, nuovo parcheggio e varchi. Percorsi più sicuri per i turisti. Il progetto - Stop alla sosta selvaggia, alle doppie file davanti al Castello Svevo e ai turisti che fanno slalom tra le auto. quotidianodipuglia.it

Bari, Ztl estesa dall’1 dicembre. Soddisfatti tutti i residenti: «Passo avanti di civiltà». Ecco cosa cambia - Hanno accolto con un applauso l’annuncio dell’estensione della Ztl a tutta Bari Vecchia, dal prossimo primo dicembre, i residenti del quartiere. quotidianodipuglia.it

Assistenza tecnica al Comune di #Vallecrosia per accelerare la messa a terra del #PSIR. L’incontro ha permesso di approfondire gli strumenti necessari per trasformare le linee guida del Piano Sociale Integrato Regionale in azioni tangibili per la comunità x.com

Conservatorio a Bagnaia, il Comune accelera: palazzo Gallo garantito per 30 anni - TusciaTimes.eu (.it) facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.