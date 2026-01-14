Golden Globe 2026 | i 10 beauty look più belli secondo noi

Ecco i dieci beauty look più belli dei Golden Globe 2026, secondo la nostra valutazione. La cerimonia si distingue per un’eleganza sobria e raffinata, in cui la cura dei dettagli ha avuto un ruolo fondamentale. Meno effetti speciali e più attenzione alla semplicità, dimostrando come uno stile curato in ogni minimo particolare possa fare la differenza.

Effetti speciali pochi, ma eleganza e raffinatezza che dimostrano quanto uno stile curato nei mini dettagli possa essere premiante, tanta. Questo il leitmotiv dell'ottantatreesima edizione dei Golden Globes 2026 che ha portato in scena beauty look da diva old style rieditati. Qui i nostri best of.

Golden , la canzone di KPop Demon Hunters che ha vinto il Golden Globe dopo dieci anni di rifiuti - Ma dietro il ritornello che ha conquistato pubblico e premi c’è la storia di EJAE, respinta per anni dall’industria K- vanityfair.it

Vincitori Golden Globes 2026, l'elenco completo - L’83ª edizione dei Golden Globe Awards è andata in scena al Beverly Hilton di Los Angeles, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario cinematografico e televisivo internazi ... corrieredellosport.it

Stellan Skarsgård durante il suo discorso ai Golden Globe difende le sale cinematografiche: “In a cinema, where the lights go down and eventually you share the pulse with other people, that is magic. Cinema should be seen in cinemas” facebook

L’83esima edizione dei Golden Globe ha visto trionfare “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio”, mentre tra gli attori che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento spiccano i nomi di Jessie Buckley e Timothée Chalamet. x.com

