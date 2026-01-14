Gaza ancora in ginocchio Atteso piano governance

Gaza resta in una situazione critica, con un’ulteriore crisi umanitaria in corso. Oggi si attende la comunicazione ufficiale sui membri del nuovo comitato di governance, che dovrebbe assumere il controllo amministrativo della Striscia. La stabilità e il supporto alla popolazione sono al centro delle preoccupazioni internazionali, mentre si cercano soluzioni per alleviare le sofferenze e ripristinare una certa normalità nella regione.

Gaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio, entro 48 ore, di tutti gli ... ilfattoquotidiano.it

Gaza-Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 del piano di pace - Lunedì, all'indomani del vertice con Volodymyr Zelensky, Donald Trump riceverà anche il premier israeliano Netanyahu sul quale è pronto ad aumentare il pressing per l'avvio della fase due del piano su ... tg24.sky.it

Gaza ancora in ginocchio. Atteso piano governance

#Tv2000 - #MedioOriente, il board della #pace di #Trump. #Gaza ancora in ginocchio #13gennaio #Tv2000 #Israele #Palestina facebook

#Tv2000 - #MedioOriente, il board della #pace di #Trump. #Gaza ancora in ginocchio #13gennaio #Tv2000 #Israele #Palestina @tg2000it x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.