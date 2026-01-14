Gaza ancora in ginocchio Atteso piano governance
Gaza resta in una situazione critica, con un’ulteriore crisi umanitaria in corso. Oggi si attende la comunicazione ufficiale sui membri del nuovo comitato di governance, che dovrebbe assumere il controllo amministrativo della Striscia. La stabilità e il supporto alla popolazione sono al centro delle preoccupazioni internazionali, mentre si cercano soluzioni per alleviare le sofferenze e ripristinare una certa normalità nella regione.
A Gaza continua l'emergenza umanitaria mentre oggi dovrebbe arrivare l'annuncio sui membri del comitato per amministrare la Striscia.
