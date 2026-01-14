Furto nel cuore di Napoli arrestato un uomo grazie al geolocalizzatore degli auricolari

Nel pomeriggio di martedì, a Napoli, un uomo di 30 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata possibile grazie all’uso del sistema di geolocalizzazione degli auricolari, che ha permesso di rintracciare e fermare il soggetto nel cuore della città.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla.

