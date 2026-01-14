Fra i tanti sprechi di oggi un barlume di speranza la offre chi non ha nulla

In un contesto di crescente spreco, emerge una speranza concreta: quella di chi non possiede nulla. Promuovere un consumo più consapevole non significa condannare il mercato, ma riconoscere i privilegi che abbiamo e valorizzare scelte più sobrie e rispettose. Questo approccio invita a riflettere sul nostro ruolo e sulle opportunità di adottare abitudini meno sprecone, contribuendo a un rapporto più equilibrato con risorse e valori condivisi.

Capita spesso di sentirsi ripetere che bisogna consumare in modo intelligente e sprecare di meno. Mi sembra un suggerimento da prendere molto sul serio, a condizione che non abbia nulla a che fare con l’ostilità ideologica al consumo, alla produzione e al mercato di tipo capitalistico, assai diffusa nei nostri paesi cosiddetti avanzati, e molto abbia invece a che fare con la consapevolezza dei privilegi che abbiamo e dell’opportunità, estetica oltre che morale, di un consumo meno volgare e sprecone di quello che ci raccontano le cronache di Capodanno. Ciò che voglio dire è che questo tipo di consumo non piace neanche a me, addirittura mi fa venire in mente il Gorgia platonico, dove Callicle, uno dei personaggi del dialogo, se ne fa in qualche modo il cantore: “Ma sì; la vita felice sta appunto nel provare tutti i desideri possibili e nel godere di poterli soddisfare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

