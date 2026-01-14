In un contesto di crescente spreco, emerge una speranza concreta: quella di chi non possiede nulla. Promuovere un consumo più consapevole non significa condannare il mercato, ma riconoscere i privilegi che abbiamo e valorizzare scelte più sobrie e rispettose. Questo approccio invita a riflettere sul nostro ruolo e sulle opportunità di adottare abitudini meno sprecone, contribuendo a un rapporto più equilibrato con risorse e valori condivisi.

Capita spesso di sentirsi ripetere che bisogna consumare in modo intelligente e sprecare di meno. Mi sembra un suggerimento da prendere molto sul serio, a condizione che non abbia nulla a che fare con l’ostilità ideologica al consumo, alla produzione e al mercato di tipo capitalistico, assai diffusa nei nostri paesi cosiddetti avanzati, e molto abbia invece a che fare con la consapevolezza dei privilegi che abbiamo e dell’opportunità, estetica oltre che morale, di un consumo meno volgare e sprecone di quello che ci raccontano le cronache di Capodanno. Ciò che voglio dire è che questo tipo di consumo non piace neanche a me, addirittura mi fa venire in mente il Gorgia platonico, dove Callicle, uno dei personaggi del dialogo, se ne fa in qualche modo il cantore: “Ma sì; la vita felice sta appunto nel provare tutti i desideri possibili e nel godere di poterli soddisfare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fra i tanti sprechi di oggi, un barlume di speranza la offre chi non ha nulla

Anche...questa.. è l Italia..si di tanti sprechi..ma di tanta gente che non può mangiare..e si vergognano ..di farsi vedere ho chiedere... perché chi ha tutto ..non si rende conto....di quanto possa essere.. umiliante. Stare...al buonsenso delle persone ..per que pezz facebook