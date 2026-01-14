L’Istituto Oriani di Faenza ha ospitato la sessione conclusiva del progetto Sentirsi in Strada 2025, promosso dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Faenza, mira a fornire conoscenze e competenze fondamentali per una guida responsabile e sicura, in vista del conseguimento della patente di guida.

L’Istituto Oriani di Faenza ha ospitato la sessione conclusiva del 2025 di Sentirsi in Strada, il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale dell’ Unione della Romagna Faentina e rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Faenza che si preparano a conseguire la patente di guida. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le scuole del territorio, ha l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione e di promuovere comportamenti responsabili e sicuri. All’incontro conclusivo hanno partecipato il dirigente scolastico Fabio Gramellini, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Faenza Massimo Bosi e gli agenti della Polizia Locale coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Educazione stradale per gli studenti

Leggi anche: “Guida sicuro — rispetta la vita”: educazione e memoria, la Polizia Stradale con gli studenti di Avellino

Leggi anche: Decreto Salute-Sicurezza oggi in CdM: formazione ed educazione stradale a scuola, borse di studio e rendite per gli studenti orfani. Le novità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Educazione stradale per gli studenti; Troppi incidenti in Umbria: parte il progetto guida sicura. Oltre 1900 studenti a lezione all'autodromo; Sicurezza stradale, quasi un giovane su due usa ancora lo smartphone alla guida. Ma l'educazione funziona; Pillole di sicurezza in classe: a Bari si impara la strada con i fumetti e le regole per i monopattini.

Educazione stradale per gli studenti - L’Istituto Oriani di Faenza ha ospitato la sessione conclusiva del 2025 di Sentirsi in Strada, il progetto di educazione stradale ... ilrestodelcarlino.it