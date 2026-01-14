In India, un elefante ha causato diverse vittime nelle foreste del Jharkhand, uccidendo almeno 20 persone e ferendone altre 15. Le autorità stanno cercando di catturare l’animale per garantire la sicurezza della popolazione e proteggere la fauna locale. Questa situazione evidenzia le sfide tra conservazione e gestione degli animali selvatici in aree popolate.

Gli agenti della fauna selvatica indiana stanno dando la caccia a un elefante che ha ucciso almeno 20 persone e ferite altre 15 nelle foreste del Jharkhand. Secondo quanto riportato da Cbs News, la polizia e la guardia forestale stanno utilizzando droni per neutralizzare l’animale. L’elefante, un maschio solitario, sta seminando il panico dall’inizio di gennaio principalmente nel distretto rurale di West Singhbhum. Aditya Narayan, funzionario forestale, ha dichiarato all’emittente Afp che, finora, si contano 20 morti. Tra questi ci sono anche dei bambini. Dallo scorso venerdì 9 gennaio, le pattuglie che stanno perlustrando le foreste di Jharkhand hanno perso le tracce dell’animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni e analisi della ca**a, é caccia all’elefante “del terrore”: ha ucciso almeno 20 persone e ferite altre 15 in India

Leggi anche: Sparatoria in via della Roggia, 4 persone ferite: un 23enne e un 38enne ricoverati in ospedale, uno è in fin di vita. Caccia all'uomo

Leggi anche: Sparatoria a Udine vicino alla sede della Regione Fvg, 4 persone ferite: due sono gravi, caccia all'uomo con la pistola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Droni ucraini contro casa di Putin Niente prove e dati sballati, l'analisi Link articolo nel primo commento facebook