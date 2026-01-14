Divieto cellulari a scuola | in Sicilia solo il 29% degli studenti rispetta la norma Il 9% aumenta l’utilizzo nonostante le sanzioni
Un sondaggio condotto dalla Rete degli studenti medi su oltre mille studenti siciliani di licei, istituti tecnici e professionali evidenzia che solo il 29% rispetta il divieto di utilizzare i cellulari a scuola, mentre il 9% aumenta l’uso nonostante le sanzioni. L’indagine mira a comprendere l’applicazione concreta delle norme introdotte dal Ministro Giuseppe Valditara e le dinamiche legate all’uso dei telefoni nelle scuole della regione.
La Rete degli studenti medi ha condotto un sondaggio su oltre mille ragazzi che frequentano licei, istituti tecnici e professionali della Sicilia per verificare l'applicazione del divieto di utilizzo dei cellulari a scuola introdotto dal Ministro Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
