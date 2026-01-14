Cos'è l’amore platonico? Lo psicologo Chi lo prova vuole evitare le complessità delle relazioni più concrete

L’amore platonico rappresenta una forma di affetto e stima che non coinvolge elementi fisici o romantici. Secondo uno psicologo, chi prova questo tipo di sentimento può preferire mantenere relazioni più semplici e prive di complicazioni, senza rinunciare alla profondità emotiva. Questa modalità di relazione si focalizza su valori come il rispetto e l’amicizia, offrendo un’esperienza autentica e significativa senza necessariamente sfociare in coinvolgimenti più complessi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.