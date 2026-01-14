Confini tra rapporto di lavoro effettivo e somministrazione illecita di manodopera | incontro a Sicindustria
In occasione dell’incontro organizzato da Sicindustria, si analizzeranno i confini tra un rapporto di lavoro effettivo e la somministrazione illecita di manodopera. Verranno esaminati i criteri per distinguerli, con un focus sulle implicazioni operative e sui rischi che le aziende devono considerare. L’obiettivo è fornire chiarimenti pratici e strumenti utili per evitare potenziali responsabilità legali nel rispetto della normativa vigente.
