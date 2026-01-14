Cinque atelier per le scuole dedicati a Sillabari d’Appennino

Sono aperte le iscrizioni agli atelier dedicati a “Sillabari d’Appennino”, proposte didattiche della sezione Arte di XNL. Le attività sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e si svolgeranno dal 9 al 20 febbraio. Queste iniziative offrono un’occasione per approfondire aspetti culturali e artistici legati al territorio, favorendo un’esperienza educativa coinvolgente e formativa.

Progettate appositamente per realizzare un'esplorazione attiva dello spazio e delle opere, e per avvicinarsi alle.

