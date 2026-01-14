I fratelli Russo, registi di Avengers: Doomsday, precisano che le recenti clip distribuite al cinema non sono teaser o trailer, ma vere e proprie storie e indizi sul film. Un avvertimento rivolto ai fan, che invita a interpretare con attenzione i materiali promozionali, per evitare fraintendimenti e apprezzare appieno gli elementi narrativi nascosti nel materiale diffuso.

I registi del prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe hanno avvertito i fan sul contenuto delle clip distribuite al cinema. I Marvel Studios continuano con la loro originale campagna marketing per Avengers: Doomsday e l'ultima trovata sta facendo parecchio discutere i fan online. Dopo l'annuncio del cast lungo quasi quattro ore, sono stati distribuiti al cinema dei teaser trailer durante le proiezioni di Avatar 3. Le clip vengono proiettate nelle sale cinematografiche esclusivamente nei fine settimana alle proiezioni dei film di James Cameron. Invece di passare a annunci ufficiali, i Marvel Studios preferiscono il passaparola via social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, i fratelli Russo avvertono i fan: "Non sono teaser né trailer, ma storie e indizi"

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il misterioso teaser dei fratelli Russo scatena i fan Marvel

Leggi anche: Avengers: Doomsday | I fratelli Russo: Quei quattro non erano teaser veri e propri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Secondo i Russo non abbiamo capito che cosa sono davvero i teaser di Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, è uscito il nuovo teaser del film; Avengers: Doomsday – Analisi, easter egg e pareri sul terzo teaser trailer ufficiale del film dedicato agli X-Men!; Tom Hiddleston svela chi è il suo Spider-Man preferito, scatenando le ipotesi dei fan su Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo avvertono i fan: "Non sono teaser né trailer, ma storie e indizi" - I registi del prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe hanno avvertito i fan sul contenuto delle clip distribuite al cinema. movieplayer.it