Aumentano sanzioni e sequestri agli automobilisti fuorilegge 600 verbali per i rifiuti

Nel 2025, la Polizia Municipale di Castel Volturno ha intensificato le attività di controllo, emanando oltre 600 verbali per infrazioni legate ai rifiuti e adottando sanzioni e sequestri contro gli automobilisti fuori legge. Il rapporto evidenzia un impegno continuo in un contesto operativo complesso, volto a garantire maggiore rispetto delle norme e tutela dell’ambiente in una delle aree più delicate della Campania.

Il report delle attività svolte dalla Polizia Municipale di Castel Volturno nel corso del 2025 restituisce un quadro chiaro: un lavoro intenso, capillare e svolto in condizioni operative estremamente difficili, su uno dei territori più complessi della Campania. Il confronto con il 2024 evidenzia.

