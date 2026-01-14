Ascolti tv martedì 13 gennaio | chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Ecco i dati sugli ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026. Su Rai1 è stato trasmesso “Zvanì - Il romanzo famigliare” di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 è andata in onda la soap “Io sono Farah”. Sono stati rilevati anche i risultati di Affari Tuoi e La Ruota, offrendo un quadro completo delle preferenze del pubblico nella serata.

