Antimafia | Renzi ' io parte lesa pronto agire in ogni sede'
Renzi ha dichiarato di essere parte lesa nel caso relativo al
Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Ho letto la relazione della Presidente Colosimo in ordine al 'sistema Striano' del quale sono stato la prima vittima. Sono sinceramente allibito. Gli elementi messi nero su bianco dalla commissione sono allucinanti. Mi riservo di agire nelle prossime settimane in tutte le sedi e mi domando come sia possibile che l'opinione pubblica non reagisca davanti a una vicenda così. Qui io sono parte lesa ma soprattutto è lesa la dignità e la credibilità delle Istituzioni". Così Matteo Renzi in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
