Alcune scuole senza riscaldamento Spadoni LpRA | Ogni anno la stessa situazione

Ogni anno, alcune scuole, come quelle di Spadoni (LpRA), affrontano problemi legati alla mancanza di riscaldamento. Recentemente, temperature molto basse, spesso sotto zero, hanno aggravato la situazione, creando condizioni difficili per studenti e insegnanti. La questione evidenzia la necessità di interventi strutturali per garantire ambienti scolastici più sicuri e confortevoli durante i periodi di freddo intenso.

"Il recente periodo è stato caratterizzato da temperature particolarmente basse con valori sotto lo zero termico. In diverse scuole si sono registrati problemi sul funzionamento del riscaldamento in parte risolti, tuttavia permangono situazioni di criticità in alcuni plessi soprattutto di. Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi!; Scuole senza riscaldamento; Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti "evacuati"; Scuola, la situazione degli impianti di riscaldamento. Disagi in alcune scuole del territorio, interventi in corso. Scuole senza riscaldamenti, proteste e disagi. Libero Consorzio: "Piano di interventi" - Agitazione nel mondo studentesco per le condizioni climatiche delle aule, in diversi istituti superiori di Siracusa. Caldaie rotte e in blocco, studenti con i giubbotti nelle aule con 12 gradi: "Servono investimenti per le scuole" - Alcune scuole hanno avuto problemi con i riscaldamenti al rientro in classe dopo le vacanze di Natale.

Caldaie rotte e in blocco, studenti con i giubbotti nelle aule con 12 gradi: "Servono investimenti per le scuole" - Alcune scuole hanno avuto problemi con i riscaldamenti al rientro in classe dopo le vacanze di Natale. arezzonotizie.it

Aversa, scuole senza riscaldamento: la denuncia dell’avvocato Adele Belluomo (Consumerismo No Profit) - Una segnalazione formale, ma dai toni duri, che chiama in causa il Comune e punta il dito contro una situazione definita “intollerabile”. pupia.tv

Ieri pomeriggio, per protestare proprio contro il malfunzionamento degli impianti di risaldamento in alcune scuole del territorio, gli studenti dell'Uds provinciale hanno organizzato un presidio e hanno incontrato il dg della Città metropolitana. facebook

Perché alcune scuole scioperano: la mobilitazione di due giorni, lezioni a rischio in tutta Italia. Coinvolti il personale docente e ATA, sia delle scuole statali che comunali, compresi asili nido, scuole dell’infanzia e istituti privati x.com

