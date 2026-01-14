Al Vivido il party Stile iconico

Il Vivido vi invita a trascorrere una serata speciale con il

Sabato 17 Gennaio Cena Incanto al Vivido con Superheroes Party. Dalle ore 20 va in scena la Cena Incanto. A seguire un party a tema leggendario. Il locale sarà allestito a tema: porta il tuo costume da eroe e preparati a una notte indimenticabile. Il travestimento da supereroe è il benvenuto, la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Vivido Firenze. Olly · Devastante. La cena piú divertente di Firenze Lasciati travolgere dalla nostra Cena Incanto tutti i venerdì e sabato solo da Vivido! Vivido è l’appuntamento fisso per chi cerca il meglio della nightlife fiorentina! Eleganza, energia e un facebook