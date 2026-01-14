Al Teatro Nuovo Sì viaggiare Battisti la storia

Il 16 gennaio 2026, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà “Sì viaggiare, Battisti, la storia”, un evento dedicato alla musica italiana e alla figura di Lucio Battisti. Un’occasione per rivivere le sue canzoni più celebri e scoprire aspetti della sua carriera attraverso uno spettacolo che unisce musica e narrazione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi desidera approfondire la storia della grande musica italiana.

Il 16 gennaio 2026 il palcoscenico del Teatro Nuovo di Verona ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica italiana. Stage 11 porterà in scena "Sì viaggiare, Battisti, la storia", uno spettacolo interamente dedicato a Lucio Battisti, tra i cantautori più influenti. Emozioni senza tempo a Verona: "Sì viaggiare" porta il mito di Battisti al Teatro Nuovo - Venerdì 16 gennaio, alle ore 21:00, il cuore di Verona batterà al ritmo delle canzoni che hanno segnato indelebilmente la storia della musica italiana.

"Sì Viaggiare" - Battisti, la storia Venerdì 16 gennaio, ore 21:00 Teatro Nuovo di Verona Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne: https://www. lafolla.it

