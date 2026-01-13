Via libera al progetto definitivo per il cimitero dei Rotoli Lagalla | Scongiuriamo nuove emergenze

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e per interventi di pronto intervento nei cimiteri comunali. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il regolare funzionamento di queste strutture, nell’ambito del contratto di manutenzione degli immobili comunali. Lagalla ha sottolineato l’importanza di prevenire nuove emergenze e assicurare servizi efficienti per la comunità.

Via libera al progetto definitivo, in linea amministrativa, per la manutenzione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e per gli interventi di pronto intervento nei cimiteri comunali, nell’ambito del contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili comunali."Con questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

