U Pàiže L’Isola di un’Isola | storia musica e sapori di Carloforte

13 gen 2026

Domenica 18 gennaio, il Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza ospiterà

Domenica 18 gennaio, il Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza si trasforma in un porto aperto per ospitare un evento unico: U Pàiže, l’Isola di un’Isola. Un viaggio multisensoriale tra narrazione, musica e gusto, dedicato a Carloforte, l’enclave ligure nel cuore del Mediterraneo.Un’epopea tra due. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

