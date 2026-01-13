L'attuale scenario globale, spesso caotico e imprevedibile, ricorda più una partita di poker gestita da un abile stratega che una semplice sequenza di eventi. Come l’avvocato Santelia al tavolo da gioco, le mosse di Donald Trump sembrano dettare un ritmo che va oltre le apparenze, suscitando riflessioni sulla complessità delle dinamiche internazionali e sulla natura delle decisioni che le influenzano.

Con il dovuto rispetto per gli esperti di geopolitica e di relazioni internazionali, e per chi crede così tenacemente nella ragione da riuscire a intravedere un metodo strategico nelle follie di Donald Trump, lo stato attuale del mondo non mi fa pensare al Risiko, ma a una partita di poker pilotata dall’avvocato Santelia. Per chi non lo ricordasse, l’avvocato Santelia è il personaggio chiave di due film di Pupi Avati, Regalo di Natale e La rivincita di Natale (nonché di uno spin-off diretto da Cesare Furesi, Chi salverà le rose? ). È una delle creazioni più felici del cinema italiano, che valse la Coppa Volpi all’attore che lo interpretò, Carlo Delle Piane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump ha dato, Trump ha tolto. Un po' come l'avvocato Santelia al tavolo da gioco

