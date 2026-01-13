Terra dei Fuochi 6 milioni per il casertano E screening oncologici anche per gli Under 50

La Terra dei Fuochi riceve un finanziamento di 6 milioni di euro per il casertano, con l’obiettivo di proseguire le operazioni di bonifica delle discariche abusive e contrastare gli sversamenti illegali. Inoltre, sono previsti screening oncologici anche per le persone under 50, come parte di un piano più ampio di tutela della salute pubblica. Le iniziative, annunciate dal Commissario Giuseppe Vadalà, si inseriscono in un contesto di interventi mirati per migliorare la sicurezza ambientale e sanitaria

La bonifica delle discariche abusive e il contrasto agli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi proseguono con rinnovata intensità, e per il 2026 il Commissario Unico per la bonifica, Generale Giuseppe Vadalà, ha annunciato nuove iniziative e stanziamenti. Rimosse tra Napoli e Caserta 1700 tonnellate di rifiuti su 2700; Terra dei Fuochi, tra bonifiche e rigenerazione: rimosse 43mila tonnellate di rifiuti in 12 anni - I dati di Legambiente evidenziano un aumento dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti, soprattutto nella provincia di Napoli, dove tra il 2023 e il 2024 si registra un incremento del 27,4%.

Veneto Acque apre una gara da 2,3 milioni per la comunicazione sulla bonifica della “Terra dei Fuochi” - Veneto Acque ha indetto un bando di gara per l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative alle operazioni di bonifica ... engage.it

Commissario Terra dei Fuochi, ' 2 miliardi per le bonifiche' - "Per attuare la sentenza della Cedu sulla Terra dei Fuochi serviranno in due anni, ossia il lasso di tempo dato all'Italia dalla Corte per affrontare il problema, 500 milioni di euro, ma per portare a ... ansa.it

Terra dei Fuochi, Auriemma (M5S): “Con l’evento Ecogiustizia un confronto importante con Vadalà e le associazioni” Un momento di confronto e rilancio dell’impegno sulle bonifiche nella Terra dei Fuochi. Lo scorso fine settimana la deputata e coordinatrice p - facebook.com facebook

#Terra dei #fuochi, in corso la #bonifica di terreni in 20 comuni della #Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi di Gabriele Manzo x.com

