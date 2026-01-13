Studio Federico II–Save the Children | Così famiglia e territorio bloccano il futuro dei ragazzi a Napoli

Lo studio condotto da Federico II e Save the Children analizza come le dinamiche familiari e sociali influenzino la povertà educativa a Napoli. I dati evidenziano come il contesto familiare e il territorio contribuiscano a limitare le opportunità dei giovani, ostacolando il loro sviluppo e il futuro. Comprendere questi fattori è fondamentale per individuare strategie efficaci di intervento e migliorare le condizioni di crescita delle nuove generazioni.

Il contesto familiare e il contesto sociale sono tra i principali fattori all’origine della povertà educativa nella città di Napoli e nella sua area metropolitana. Questo quanto emerge dalla ricerca  ‘Barriere invisibili’, nata dalla sinergia tra il  Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Polo Ricerche di Save the Children  con l’obiettivo di esaminare in profondità il fenomeno nel territorio napoletano. La ricerca, coordinata dalla docente federiciana Cristina Davino, è stata  realizzata con il supporto del progetto GRINS (Growing Resilient, INclusive and Sustainable), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Pnrr. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

