Studio Federico II–Save the Children | Così famiglia e territorio bloccano il futuro dei ragazzi a Napoli

Lo studio condotto da Federico II e Save the Children analizza come le dinamiche familiari e sociali influenzino la povertà educativa a Napoli. I dati evidenziano come il contesto familiare e il territorio contribuiscano a limitare le opportunità dei giovani, ostacolando il loro sviluppo e il futuro. Comprendere questi fattori è fondamentale per individuare strategie efficaci di intervento e migliorare le condizioni di crescita delle nuove generazioni.

Il contesto familiare e il contesto sociale sono tra i principali fattori all'origine della povertà educativa nella città di Napoli e nella sua area metropolitana. Questo quanto emerge dalla ricerca 'Barriere invisibili', nata dalla sinergia tra il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Polo Ricerche di Save the Children con l'obiettivo di esaminare in profondità il fenomeno nel territorio napoletano. La ricerca, coordinata dalla docente federiciana Cristina Davino, è stata realizzata con il supporto del progetto GRINS (Growing Resilient, INclusive and Sustainable), finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Pnrr.

