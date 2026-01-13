Stiamo per farlo Trump poco fa l’annuncio choc Il mondo trema

Recentemente, Donald Trump ha condiviso un nuovo comunicato che sta attirando l’attenzione internazionale. Le sue parole si stanno diffondendo rapidamente sui social e tra i leader mondiali, generando discussioni e preoccupazioni. In questo contesto, è importante analizzare con attenzione il contenuto e le implicazioni di questo messaggio, per comprendere meglio le possibili conseguenze a livello globale.

C'è un nuovo messaggio di Donald Trump che sta rimbalzando dai social alle cancellerie di mezzo mondo. Poche righe, pubblicate sulla sua piattaforma, che parlano direttamente al popolo iraniano e che stanno facendo alzare più di un sopracciglio nelle capitali occidentali e in Medio Oriente. Uno sfogo? Un calcolo politico? Di certo non un messaggio qualunque. Perché quelle parole arrivano mentre l'Iran è di nuovo attraversato da proteste di piazza, tensione altissima e scontri con le forze di sicurezza. Ed è proprio a chi sta scendendo in strada, rischiando sulla propria pelle, che l'ex presidente americano ha deciso di rivolgersi.

