Steam Machine avrà un sistema di giochi Verificati meno ristrettivo rispetto a Steam Deck
Valve ha annunciato che Steam Machine introdurrà un sistema di giochi “Verificati” meno restrittivo rispetto a Steam Deck. Questa novità mira a fornire agli utenti informazioni chiare sulla compatibilità dei titoli con la piattaforma, facilitando la scelta dei giochi. La nuova certificazione aiuterà a migliorare l’esperienza di gioco senza imporre restrizioni eccessive, offrendo maggiore libertà e trasparenza.
Valve ha confermato che anche Steam Machine adotterà un sistema di giochi “ Verificati ”, pensato per aiutare gli utenti a capire a colpo d’occhio quali titoli funzionano correttamente sulla piattaforma. L’idea è quindi la stessa già vista con Steam Deck: ridurre l’incertezza tipica del mercato PC e offrire un’esperienza più immediata, ma in questo caso l’approccio scelto per il nuovo dispositivo sarà sensibilmente diverso e meno restrittivo. A spiegare le differenze è stato Lawrence Yang, designer di Valve, che ha chiarito come il programma “Steam Machine Verified” preveda “meno vincoli” rispetto alla certificazione Steam Deck. 🔗 Leggi su Game-experience.it
