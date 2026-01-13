Sommersi da organico carta e vetro | perché la differenziata in città è un disastro

In molte città italiane, la gestione della raccolta differenziata si presenta ancora complessa e spesso inefficiente. La separazione di organico, carta e vetro rappresenta una sfida quotidiana per cittadini e amministrazioni, con conseguenze sulla qualità del riciclo e sull’ambiente. Nonostante la crescente sensibilità ambientale, l’Italia si trova ancora in fase di miglioramento rispetto ad altri paesi europei, evidenziando l’importanza di un approccio più efficace e condiviso.

Carta, vetro e organico . Guida alle feste green - Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti augurali, involucri in cartone e plastica: il Natale, ogni anno, porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. ilrestodelcarlino.it

Carta, vetro, plastica. Viaggio nel sistema-rifiuti di Parma che ha stregato anche la Francia: «Così abbiamo messo al centro i cittadini» - Nell’Italia leader del riciclo e dell’economia circolare, c’è un territorio che spicca più degli altri e viene spesso indicato come modello di riferimento per tutto il Paese, se non per tutta Europa. msn.com

Ljdia Musso. . Oggi siamo sommersi da immagini "piacione": tecnicamente perfette, ma tragicamente vuote. Cercano il consenso facile, ma non lasciano traccia. Nel nuovo percorso di Photo Editing e Post-Produzione ribaltiamo la prospettiva: 1 Qualità del t facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.