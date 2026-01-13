Un tatuaggio può comportare rischi anche a distanza di mesi. Un uomo polacco di 30 anni ha dovuto sottoporsi a rimozione chirurgica a causa di sintomi insoliti, tra cui infiammazione, perdita di capelli e problemi di sudorazione, insorti dopo aver fatto un tatuaggio con inchiostro rosso. Questa storia evidenzia l'importanza di conoscere i possibili effetti a lungo termine di alcune sostanze utilizzate nelle procedure estetiche.

Un uomo polacco ha sviluppato sintomi insoliti in seguito a un tatuaggio con inchiostro rosso, che ha scatenato una grave infiammazione cutanea, la perdita dei capelli e di tutti i peli del corpo e problemi di sudorazione. Dopo trattamenti inefficaci, è stata necessaria la rimozione chirurgica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tumore, i quattro sintomi insoliti da non sottovalutare: la guida dell’oncologo

Leggi anche: Cancro, 4 sintomi ‘insoliti’ che bisogna conoscere: parola di oncologo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sarpa salpa: perché questo pesce simile all’orata può provocare allucinazioni.

Sintomi insoliti mesi dopo un tatuaggio: la storia di un 30enne costretto alla rimozione chirurgica - Un uomo polacco ha sviluppato sintomi insoliti in seguito a un tatuaggio con inchiostro rosso, che ha scatenato una grave infiammazione cutanea, la perdita ... fanpage.it