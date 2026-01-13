Sintomi insoliti mesi dopo un tatuaggio | la storia di un 30enne costretto alla rimozione chirurgica
Un tatuaggio può comportare rischi anche a distanza di mesi. Un uomo polacco di 30 anni ha dovuto sottoporsi a rimozione chirurgica a causa di sintomi insoliti, tra cui infiammazione, perdita di capelli e problemi di sudorazione, insorti dopo aver fatto un tatuaggio con inchiostro rosso. Questa storia evidenzia l'importanza di conoscere i possibili effetti a lungo termine di alcune sostanze utilizzate nelle procedure estetiche.
Un uomo polacco ha sviluppato sintomi insoliti in seguito a un tatuaggio con inchiostro rosso, che ha scatenato una grave infiammazione cutanea, la perdita dei capelli e di tutti i peli del corpo e problemi di sudorazione. Dopo trattamenti inefficaci, è stata necessaria la rimozione chirurgica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sintomi insoliti mesi dopo un tatuaggio: la storia di un 30enne costretto alla rimozione chirurgica
