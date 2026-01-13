Settimo appuntamento di Curatori per un giorno in Cineteca con Il complottista

Venerdì 16 gennaio si svolge il settimo appuntamento di

È programmato per venerdì 16 gennaio, il settimo appuntamento della rassegna “Curatori per un giorno”, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare al pubblico in sala un film che li ha particolarmente colpiti. Tra le sessanta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Appuntamento in Cineteca, con tre riflessioni psicoanalitiche attorno alla guerra

Leggi anche: “Note di Cantiere”, il quartetto di Roberto Ottaviano per il settimo appuntamento dedicato a concerti gratuiti a Bari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

’Curatori per un giorno’: 60 ragazzi si candidano a organizzare rassegne alla Cineteca comunale - Lo dimostrano l’entusiasmo dei tanti che si sono candidati a Curatori per un giorno, l’iniziativa lanciata nelle scorse settimane per ... ilrestodelcarlino.it

Questa settimana vi aspettiamo in teatro per il settimo appuntamento del nostro cartellone. Cosa accadrebbe se #PeppeIodice per un giorno si trovasse a contatto con l’aldilà Grazie ad una serie di incontri soprannaturali, uno su tutti quello con il piede oro, - facebook.com facebook