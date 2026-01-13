Sentenza Hydra batosta per i boss del Nord | Si erano messi insieme per soffocare il mercato

La sentenza Hydra rappresenta un importante precedente nella lotta contro le organizzazioni criminali nel Nord Italia. Con la condanna definitiva, si evidenzia come alcuni gruppi si siano coordinati per influenzare il mercato locale, minando la concorrenza leale. Questo verdetto sottolinea l’importanza di un intervento deciso e coordinato delle autorità per contrastare le nuove forme di criminalità organizzata nella regione.

Il verdetto è arrivato come una scure sull'aula bunker del carcere di Opera, segnando un punto di non ritorno nella comprensione delle nuove dinamiche criminali nel Nord Italia. Il processo «Hydra» si chiude con condanne pesantissime: 23 imputati per associazione mafiosa e altri 39 per reati vari, per un totale che sfiora i cinque secoli di carcere. Ma non è solo una questione di numeri. Dietro le sbarre finisce l'idea che la criminalità organizzata all'ombra della Madonnina sia un fenomeno d'importazione o una semplice "succursale". In una requisitoria fiume, la pm Alessandra Cerreti ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco interpretativo: «Attenzione, non è una super mafia, nessuno l'ha mai sostenuto.

