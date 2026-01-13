Domenica 18 gennaio alle ore 17, il Teatro La Fenice di Senigallia ospiterà l’evento

Senigallia (Ancona), 13 gennaio 2026 - Preparatevi a spiegare le ali della fantasia: domenica 18 (ore 17) il Teatro La Fenice di Senigallia si trasforma in un immenso oceano di sogni. Per la 42esima stagione di Teatro Ragazzi, curata dallo storico Teatro Giovani Teatro Pirata, approda in città uno degli spettacoli più ammirati della scena nazionale: "Jack il ragazzino che sorvolò l’oceano – Una storia tra cielo e mare". Prodotto dalla pluripremiata compagnia La Luna nel Letto e vincitore del Premio Festebà 2024, questo lavoro rappresenta un’eccellenza del teatro per le nuove generazioni, capace di incantare non solo i più piccoli ma anche gli adulti grazie a una narrazione poetica e visivamente strabiliante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senigallia, domenica in scena Jack il ragazzino che sorvolò l’oceano

Leggi anche: Billy Jack eroe d azione dimenticato degli anni 70 che sfidò jack reacher

Leggi anche: “C’erano i passeggeri che annaspavano tra le onde dell’oceano mentre il catamarano si inabissava”: affonda la barca dell’escursione ai Caraibi, turisti della nave da crociera salvati nell’oceano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Senigallia, domenica in scena Jack il ragazzino che sorvolò l’oceano - Prodotto dalla pluripremiata compagnia La Luna nel Letto e vincitore del Premio Festebà 2024, questo lavoro può incantare non solo i più piccoli ma anche gli adulti grazie a una narrazione poetica e s ... ilrestodelcarlino.it