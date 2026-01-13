Scuola Attiva Kids | webinar nazionale il 15 gennaio per tutor referenti e docenti
Il 15 gennaio 2026, dalle 16:30 alle 18:15, si svolgerà un webinar nazionale dedicato a tutor, referenti e docenti coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire tematiche legate all’implementazione del progetto e condividere esperienze tra le scuole aderenti. La partecipazione è rivolta a tutti i professionisti impegnati nel supporto e nello sviluppo delle attività educative previste dal programma.
Giovedì 15 gennaio 2026, dalle ore 16:30 alle 18:15, è in programma un webinar nazionale dedicato alle scuole che aderiscono al progetto Scuola Attiva Kids. L’incontro si svolge in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. ed è rivolto ai tutor, ai referenti di plesso e agli insegnanti coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
