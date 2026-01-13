Scuola Attiva Kids | webinar nazionale il 15 gennaio per tutor referenti e docenti

Il 15 gennaio 2026, dalle 16:30 alle 18:15, si svolgerà un webinar nazionale dedicato a tutor, referenti e docenti coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire tematiche legate all’implementazione del progetto e condividere esperienze tra le scuole aderenti. La partecipazione è rivolta a tutti i professionisti impegnati nel supporto e nello sviluppo delle attività educative previste dal programma.

