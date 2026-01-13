Scuola Attiva Kids | webinar nazionale il 15 gennaio per tutor referenti e docenti

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 gennaio 2026, dalle 16:30 alle 18:15, si svolgerà un webinar nazionale dedicato a tutor, referenti e docenti coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire tematiche legate all’implementazione del progetto e condividere esperienze tra le scuole aderenti. La partecipazione è rivolta a tutti i professionisti impegnati nel supporto e nello sviluppo delle attività educative previste dal programma.

Giovedì 15 gennaio 2026, dalle ore 16:30 alle 18:15, è in programma un webinar nazionale dedicato alle scuole che aderiscono al progetto Scuola Attiva Kids. L’incontro si svolge in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. ed è rivolto ai tutor, ai referenti di plesso e agli insegnanti coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Tutor Sportivi 'Scuola Attiva Kids': al via le candidature 2025/26

Leggi anche: Scuola Attiva Kids 2025/26: candidature aperte per i tutor sportivi fino al 10 novembre (ore 12)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuola Attiva Kids, webinar sull’atletica - Valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per la sua valenza educativa e formativa. fidal.it

Scuola Attiva, riparte il progetto - 300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l’anno scolastico 2025- fidal.it

Sport e salute: rafforzato il progetto 'Scuola Attiva' - Con il primo di una serie di webinar è stato presentato da Sport e Salute il progetto 'Scuola Attiva Kids e Scuola attiva Junior 2022/2023'. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.