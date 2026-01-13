Scrive una canzone per la sua proposta di matrimonio e va in classifica | Buonasera signorina di Itto diventa virale

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico 'Itto' Urgesi è l'autore di "Buonanotte signorina", una canzone scritta per la sua proposta di matrimonio e adesso in tendenza su TikTok e Spotify. La storia del brano e il passato ad Amici 14 del cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

