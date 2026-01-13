Recentemente, si sono intensificati i dibattiti sul controllo dei contenuti online legati al calcio e ai diritti di trasmissione. L’Agcom ha multato Cloudflare per aver consentito l’accesso a siti pirata, sollevando questioni sulla responsabilità delle piattaforme. Nel frattempo, le tensioni tra le autorità e i provider si fanno più evidenti, evidenziando le sfide di regolamentare un ambiente digitale in continua evoluzione.

L’Agcom multa Cloudflare perché non «blocca» i siti pirata. La replica: non spetta a noi, non copriremo i Giochi di Cortina. Prendiamo il casus belli delle partite di calcio piratate, aggiungiamoci un multa, oggettivamente fuori dai canoni, comminata dall’Agcom a uno dei colossi mondiali della rete che avrebbe dovuto sterilizzare i siti di cui sopra e condiamo il tutto con il coinvolgimento di Elon Musk, JD Vance e della politica italiana. Ne viene fuori una miscela esplosiva che sta portando alle ribalte della cronaca Cloudflare, la multinazionale americana che garantisce la sicurezza e la velocità delle connessioni a una fetta importante dell’internet mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scontro sui pezzotti per guardare il calcio. Il big Usa della rete minaccia di oscurarci

