Sassuolo Sugli attaccanti si è spenta la luce

Sassuolo attraversa un momento di difficoltà in attacco, con poche segnature recenti. L’ultimo esempio è stato Armand Laurientè, che ha contribuito a mantenere il pareggio contro il Milan a metà dicembre. La squadra cerca soluzioni per migliorare la fase offensiva e ritrovare la prolificità che aveva caratterizzato le stagioni precedenti.

Armand Laurientè, che ha inchiodato sul 2-2 il Milan-Sassuolo andato in scena a metà dicembre, è stato l’ultimo. Da lì in avanti, cinque gare, un mese e oltre 460’ di ‘digiuno’ hanno consegnato all’oblio l’attacco del Sassuolo. O meglio i suoi attaccanti perché, intendiamoci, il Sassuolo da allora ad oggi di gol ne ha fatti comunque, ma pochi, pochissimi – due, uno ogni 230’ circa – e nessuno con gli attaccanti. Muharemovic Bologna, Thorstvedt in casa con il Parma: finita qui. Un difensore e un centrocampista. Prima le punte segnavano. Si trattasse del Pinamonti che ha deciso la partita di Verona, del Berardi protagonista, con una doppietta, di quella che resta, a Bergamo, forse la miglior partita stagionale giocata dal Sassuolo, ma anche di Volpato – decisivo contro la Fiorentina – e di Laurientè, fondamentale a Cagliari come a San Siro, dove peraltro, ma contro l’Inter, ha segnato il suo unico gol stagionale anche un altro attaccante come Cheddira. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

