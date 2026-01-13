Saldi a 4 stelle

Durante un soggiorno in una località turistica del nord Italia, ho avuto modo di sperimentare un hotel a 4 stelle. Tuttavia, l’esperienza non ha rispecchiato le aspettative, risultando più vicina a un livello di qualità inferiore. Questo episodio mi ha spinto a riflettere sull’importanza di offrire servizi autentici e trasparenti, specialmente in un settore dove il livello di comfort e professionalità fa la differenza.

Qualche tempo fa mi è capitato di soggiornare in una tranquilla località turistica del nord Italia, in un hotel a 4 stelle (che ne valeva 2). Struttura un po' così, camere e bagno imbarazzanti, frigobar fuori servizio, colazione da caserma, con tutto il rispetto per il cibo mattutino dei militari. Camera doppia, prezzo per una notte con colazione: 140 euro. In questi giorni è scoppiata a Rimini la solita polemica su un albergo che a dispetto dellla mia esperienza ha scelto di utilizzare, almeno per le camere vendute con Booking, una politica diametralmente opposta: una notte in camera doppia a 4 stelle a 18 euro.

