Ruba il cellulare a una studentessa nella fermata della metro con la tecnica del tornello

Durante una normale attesa alla fermata della metro, un individuo utilizza la tecnica del tornello per avvicinarsi a una studentessa. Quando la vittima sta per oltrepassare il varco, l'aggressore le strappa il cellulare di mano e si allontana rapidamente nella direzione opposta. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela in luoghi pubblici affollati, per prevenire situazioni di rischio.

