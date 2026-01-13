Ruba il cellulare a una studentessa nella fermata della metro con la tecnica del tornello

Durante una normale attesa alla fermata della metro, un individuo utilizza la tecnica del tornello per avvicinarsi a una studentessa. Quando la vittima sta per oltrepassare il varco, l'aggressore le strappa il cellulare di mano e si allontana rapidamente nella direzione opposta. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela in luoghi pubblici affollati, per prevenire situazioni di rischio.

Si accoda al tornello della metro. Si avvicina alla vittima e quando sta per oltrepassare il varco, lui le strappa il cellulare e scappa nella direzione opposta. Non riesce a fare molta strada, perché al suo inseguimento si mettono gli agenti della polizia locale. Il furto al tornello della. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

