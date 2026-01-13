Roma-Torino le pagelle | Hermoso l’unico leader Arena illumina la notte

Roma-Torino, le pagelle: Hermoso si distingue come l’unico leader, mentre Arena si fa notare. La sfida dell’Olimpico evidenzia le criticità della squadra giallorossa, lasciando spazio a riflessioni sulla sua continuità e maturità. La partita, più che una semplice sconfitta, rappresenta un momento di analisi sulle aree di miglioramento e sulle potenzialità ancora da sviluppare.

La notte dell’Olimpico lascia più domande che risposte in casa Roma. La sconfitta contro il Torino in Coppa Italia non è solo un’eliminazione, ma una radiografia precisa di una squadra ancora irregolare. Le pagelle confermano la sensazione: nessun crollo individuale, ma pochi veri trascinatori. Difesa: sufficienze stiracchiate e un leader dalla panchina. Svilar chiude con 5,5. Non compie errori macroscopici, ma nei momenti decisivi manca quella presenza che fa la differenza nelle partite secche. Celik ( 6 ) gioca una gara diligente, ordinata, senza mai andare fuori spartito. Ziolkowski ( 5,5 ) soffre le letture difensive più complesse e paga qualche esitazione di troppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

