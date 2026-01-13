L’Avv. Stefano Di Giacomo fornisce consigli utili in merito alle richieste di restituzione di somme da parte dell’INPS. Queste comunicazioni, che segnalano eventuali somme percepite in passato, possono generare dubbi e preoccupazioni. È importante comprendere i propri diritti e le procedure corrette per affrontare queste situazioni con chiarezza e serenità.

Le lettere dell’INPS che richiedono la restituzione di somme percepite in passato rappresentano spesso un momento di forte preoccupazione per i cittadini. In molti casi, però, tali richieste non sono legittime e possono essere contestate, evitando di incorrere in errori che possono comportare conseguenze economiche importanti. Nel servizio trasmesso dal TG5, l’Avv. Stefano Di Giacomo, fondatore del portale Risarcimenti & Rimborsi e specializzato in risarcimenti e rimborsi, ha illustrato le principali criticità che emergono nelle comunicazioni dell’ente previdenziale. L’avvocato ha spiegato con chiarezza come distinguere le richieste legittime da quelle errate e quali strumenti i cittadini hanno a disposizione per tutelarsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Richieste INPS di restituzione somme: i consigli dell’Avv. Stefano Di Giacomo al TG5

