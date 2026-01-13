Rapine al Corso Umberto I di Napoli | il &#8216;Rettifilo' diviso in zone e obiettivi

13 gen 2026

Le recenti rapine sul Corso Umberto I di Napoli hanno evidenziato un’organizzazione diversificata tra i responsabili. Gli episodi coinvolgono sia locali sia stranieri, che operano in zone e con obiettivi differenti. Questa suddivisione sembra influenzare le modalità e i momenti delle aggressioni, rendendo più complessa l’azione di prevenzione e controllo. Un’analisi dettagliata delle zone interessate può aiutare a comprendere meglio le dinamiche di questi episodi.

Furti e rapine sul Corso Umberto a Napoli: locali e stranieri agiscono in zone diverse, cambiano le prede. Crescono i colpi per smartphone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Aiutatemi. Fermate quell'uomo: l'intervento dei carabinieri dopo l'allarme di una giovane; Violenta rapina in centro per 30 euro: studente tedesco finisce in ospedale.

