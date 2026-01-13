Pescarolo veste l’uomo dinamico e sofisticato

Pescarolo rappresenta l’equilibrio tra eleganza e praticità, ideale per l’uomo moderno e raffinato. Con un forte legame alla tradizione artigianale italiana, il marchio si distingue per qualità e attenzione ai dettagli. Marco Pescarolo prosegue con dedizione la sua filosofia, offrendo capi che uniscono stile e funzionalità, ideali per chi cerca un abbigliamento sofisticato senza rinunciare alla praticità quotidiana.

di Marina Santin Emblema di artigianalità e savoir-faire Made in Italy, Marco Pescarolo continua il suo percorso di successo. Arriva a Pitti Uomo 109, forte di un 2025 che "conferma la crescita costante degli ultimi anni, con un fatturato in aumento del 17% e una forte presenza nei mercati internazionali", spiega Marco Pescarolo, fondatore e AD del brand. "Il successo del total look, dimostra l'apprezzamento per qualità, vestibilità e durabilità, mentre i rapporti con i partner retail si consolidano, creando basi solide per il futuro". Tutto questo grazie "ai pilastri fondamentali del nostro marchio: la qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la vestibilità dei capi, valori su cui non scendiamo mai a compromessi.

