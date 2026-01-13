Perché i capelli dopo il parrucchiere rimangono puliti più a lungo? Basta usare questi trucchi anche a casa

Da robadadonne.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il parrucchiere, mantenere i capelli puliti più a lungo può sembrare difficile, ma con alcuni semplici accorgimenti è possibile. Applicare tecniche adeguate e adottare piccoli trucchi anche a casa aiuta a prolungare la durata della piega e a mantenere un aspetto fresco e curato più a lungo. In questo articolo, scoprirai consigli pratici per preservare la pulizia e la bellezza dei tuoi capelli tra una visita e l’altra.

Questi accorgimenti permettono di prolungare l’effetto della piega professionale e di mantenere i capelli puliti a lungo. Il segreto per mantenere i capelli puliti più a lungo dopo la piega dal parrucchiere non risiede solo nei prodotti utilizzati, ma soprattutto nella tecnica di lavaggio e nelle cure post-trattamento. Negli ultimi mesi, parrucchieri esperti hanno confermato come l’attenzione a piccoli dettagli nel lavaggio e nella manutenzione dei capelli a casa possa replicare efficacemente l’effetto professionale del salone, garantendo una chioma più sana, lucente e duratura. Le basi per un lavaggio professionale a casa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

perch233 i capelli dopo il parrucchiere rimangono puliti pi249 a lungo basta usare questi trucchi anche a casa

© Robadadonne.it - Perché i capelli dopo il parrucchiere rimangono puliti più a lungo? Basta usare questi trucchi anche a casa

Leggi anche: Capelli più luminosi questo autunno? Il gloss è quello che serve. Come funziona, a casa, e quali prodotti usare

Leggi anche: Abbiamo trovato la spazzola anti-rottura e scioglinodi da usare anche sui capelli bagnati. È il mai più senza del 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Irritazioni e perdita di capelli, sequestrati creme e shampoo da un parrucchiere - Treviso, 7 agosto 2025 – Un fatto venuto alla ribalta grazie alle segnalazioni di alcuni clienti del salone, gestito da persone di nazionalità cinese, situato nel quadrante di via Roma. ilrestodelcarlino.it

Prurito e perdita di capelli, l'incubo di due donne dal parrucchiere cinese: cosa c'era nello shampoo - Da settimane si susseguivano le segnalazioni di clienti che, dopo essersi sottoposti a trattamenti in un salone di parrucchieri della zona, lamentavano forti irritazioni al cuoio capelluto, pruriti e, ... ilgiornale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.