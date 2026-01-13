Perché allenare i polpacci aiuta il cuore e ti fa sentire meno stanco

Allenare i polpacci può sembrare un dettaglio, ma influisce direttamente sulla salute del cuore. Questi muscoli contribuiscono alla circolazione sanguigna, facilitando il ritorno del sangue al cuore e riducendo lo sforzo cardiaco. Un buon allenamento dei polpacci può inoltre migliorare la resistenza e ridurre la sensazione di stanchezza, portando benefici sia alla salute cardiovascolare che al benessere generale.

Mentre stai leggendo questo pezzo il tuo cuore sta facendo il suo lavoro: pompa il sangue nel corpo senza chiedere applausi. Ma c’è un’altra “pompa” meno celebrata, eppure fondamentale, che merita una menzione d'onore: i polpacci. Sì, proprio quei muscoletti dietro alle gambe che di solito notiamo solo allo specchio d’estate. Per essere precisi, gastrocnemio e soleo, due muscoli che la scienza definisce da tempo il “secondo cuore”. E no, non è solo un’espressione colorita: la loro funzione cardiovascolare è tutt’altro che simbolica. Come funziona il “secondo cuore”. Quando cammini, corri, sali le scale o anche solo sollevi i talloni da terra, i polpacci si contraggono e “spremono” le vene nelle gambe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

