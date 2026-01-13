Nuovo furto alla scuola di Lauro istituti di nuovo nel mirino

Nella notte, l’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Lauro è stato nuovamente oggetto di un furto. L’episodio si è verificato durante le ore in cui gli edifici scolastici sono inattivi, lasciando le strutture vulnerabili a eventuali intrusioni. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici pubblici nel territorio e sulla necessità di adottare misure di tutela più efficaci.

Rubati computer nel municipio di Moschiano e nella scuola di Lauro - Furto di computer nella sede del Comune di Moschiano: rubati sette pc dagli uffici. ilmattino.it

