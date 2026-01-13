Nicolò Califano | Non sento la mia ragazza iraniana da 4 giorni ho paura di vedere il suo volto tra le vittime

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef 13, esprime preoccupazione per la sua fidanzata iraniana, con cui non ha più contatti da quattro giorni a causa di un'interruzione della connessione internet in Iran. La sua preoccupazione cresce nel timore di scoprire eventuali conseguenze di questa sospensione, alimentando un senso di incertezza e apprensione per il suo stato di salute e sicurezza.

Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef 13, è preoccupato per la sua fidanzata iraniana: "Non la sento da quattro giorni perché è stata bloccata la connessione a internet. Ho paura di vedere il suo volto tra le vittime". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

