Nicolò Califano | Non sento la mia ragazza iraniana da 4 giorni ho paura di vedere il suo volto tra le vittime

Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef 13, esprime preoccupazione per la sua fidanzata iraniana, con cui non ha più contatti da quattro giorni a causa di un'interruzione della connessione internet in Iran. La sua preoccupazione cresce nel timore di scoprire eventuali conseguenze di questa sospensione, alimentando un senso di incertezza e apprensione per il suo stato di salute e sicurezza.

